الاحتلال يزعم: صواريخ جنين محاولة لإظهار تهديد جديد على (إسرائيل)

زعمت مصادر في جيش الاحتلال، أن إطلاق القذيفتين الصاروخيتين من جنين، هو محاولة للتأثير على الوعي في شبكات التواصل الاجتماعي وإظهار تهديد جديد على (إسرائيل)، مشيرةً إلى أنها ليست تهديدًا مركزيًا.

وجاء في تصريحات نقلتها قناة "كان" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال تعامل مع الحدث بشكل جدي.

وأوضحت المصادر أن إحدى القذيفتين حلقت لمسافة 97 مترًا، وتم العثور عليها دون رأس متفجر، مرجحةً أن مطلقها ناشط من نشطاء المقاومة في جنين، بحسب زعمها.

وأكدت أن التهديد الحقيقي والمركزي في الضفة الغربية، هو خلايا إطلاق النار والعبوات الناسفة، مشيرةً أن محاولة إطلاق قذائف صاروخية ليس في مقدمة قائمة التهديدات.

وأضافت أنه لا يوجد في الضفة الغربية، بنية تحتية لقذائف صاروخية، وبناءً عليه، فإن هذا الموضوع ليس مطروحا في إطار شن عملية عسكرية بالضفة، وفق تعبيرها.