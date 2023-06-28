غزة: آلاف المواطنين يؤدون صلاة العيد في الساحات العامة

أدى آلاف المواطنين في قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، صلاة عيد الأضحى في العراء بمختلف محافظات ومناطق القطاع.

وتوافد آلاف المواطنين على الأماكن التي أقيمت خصيصًا لأداء صلاة عيد الفطر، رجالًا، ونساءً، وشبانًا، وأطفالاً.

وشارك الآلاف في تأدية صلاة العراء بمنطقة السرايا وسط مدينة غزة، إذ أمّ المصلون د. حسن الصيفي القيادي بحركة حماس ووكيل وزارة الأوقاف السابق.

ودعا خطباء صلاة العيد على صلة الأرحام وزيارة عوائل الشهداء والجرحى والأسرى، ونشر ثقافة الوحدة الوطنية ورص الصفوف، في ضوء الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف المدن.

وقال د. الصيفي، إنّ الإسلام قعّد للبشرية قوانين تكفل لها قدسية الدم وتدفع بقيم حقوق الإنسان في صون دمه وماله.

وأكدّ الصيفي أن هذه الحقوق تكفل لشعبنا الفلسطيني بشكل دائم، مواجهة الاحتلال بصدورهم العارية دفاعا عن قبلة المسلمين الأولى في المسجد الأقصى المبارك.

وأوضح أن الشعب الفلسطيني ينوب عن الأمة كلها في الدفاع عن هذه القيم التي عززها النبي عليه السلام في حجة الوداع.

وأضاف: "أهل القدس تعانقوا مع قدرهم، ولهذا سينتصرون ويحققون ثورتهم في كل زمان ومكان".

ووجه رسالته للضفة المحتلة التي اشتعلت فيها ثورة المقاومة بكل المناطق والقرى؛ التي تدافع عن وجودها خاصة في ظل العدوان المستشري من مستوطني الاحتلال وقطعان عصاباته.