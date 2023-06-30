22 عملاً مقاوماً بالضفة خلال 24 ساعة شملت 3 عمليات إطلاق نار 

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية حيث شملت 22 عملًا مقاومًا، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.



ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 3 عمليات إطلاق نار و3 حالات إلقاء زجاجات حارقة وحالة تصدٍ للمستوطنين و15 مواجهة تخللها إلقاء حجارة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي جنين، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشباب وقوات الاحتلال تخللها إطلاق نار صوب قوات الاحتلال وإلقاء حجارة.

وأطلقت المقاومة النار تجاه قوات الاحتلال في برقين، واندلعت مواجهات عنيفة ألقى فيها الشباب العبوات الناسفة محلية الصنع والزجاجات الحارقة تجاه قوات الاحتلال، كما أطلقت المقاومة النار تجاه الاحتلال في مرج ابن عامر.

وشهدت نابلس مواجهات عنيفة تخللها إلقاء حجارة ومفرقعات نارية، في كل من بيتا وبيت دجن وقريوت وحوارة وسبسطية وكفر قليل وبورين وبرقة.

كما اندلعت مواجهات عنيفة في كفر قدوم وعزون في مدينة طولكرم وفي مخيم العروب في الخليل تخللها إلقاء حجارة تجاه قوات الاحتلال.

وتواصل المقاومة والشباب الثائر عمليات المقاومة في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية.