مستوطنون يُقيمون بؤرة استيطانية جديدة قرب رام الله

أقام مستوطنون، اليوم السبت، بؤرة استيطانية جديدة على أراضٍ فلسطينية تتبع قرية المغير، شمال شرقي مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية؛ وهي البؤرة الـ 7 التي يقيمها المستوطنون في غضون 10 أيام.

وأفادت مصادر محلية من المغير، بأن مستوطنين نصبوا ثاني أيام العيد، خيمة كبيرة في منطقة القبون "أرض الداليا" شرقي القرية، ووضعوا داخلها ما يزيد على 100 رأس من البقر.

وقال رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا، في تصريح صحفي مقتضب، إن المستوطنين نصبوا الخيمة على الطريق الذي يصل إلى نحو 20 ألف دونم من أراضي قريتي المغير وكفر مالك وتمتد حتى منطقة الأغوار.

يذكر أن المستوطنين، وبحماية من جيش الاحتلال، أقاموا في غضون العشرة أيام الماضية 6 بؤر استيطانية جديدة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية؛ الأولى على طريق اللبن القديم، واللبن الشرقي- سنجل قرب مستوطنة "معاليه ليفونا".

والبؤرة الثانية على أراضي أم صفا قرب الشارع الرئيسي المحاذي لمستوطنتي "عطيرت"، و"حلميش" شمال غربي رام الله. والثالثة شرق قرية مخماس قرب تجمع البقعة شرقي رام الله.

وأقسمت البؤرة الرابعة عند طريق المعرجات غربي مدينة أريحا، والخامسة شرقي بلدة تقوع جنوب شرقي مدينة بيت لحم، والسادسة على أراضي دير استيا غربي سلفيت.

ويتوزع نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي في 145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس، وفق بيانات لحركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية حتى نهاية عام 2022.