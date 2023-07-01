بالصور: 3 وفيات بحادث سير بينهم وزير الأسرى اللواء أبو بكر

توفي ثلاثة مواطنين فلسطينيين، اليوم السبت، بحادث سير بين مركبتين قرب بلدة جماعين جنوب غرب مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

ومن بين المتوفين، اللواء قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى، تبعا لما أكدّه حسن عبد ربه المتحدث باسم الهيئة لـ"الرسالة نت".

وقالت مصادر محلية، إن حادث السير وقع بين مركبتين فلسطينيتين؛ فولكس فاجن كادي وهيونداي سنتافيه "جيب"، بالقرب من "مفرق جماعين"، وأسفر عن ثلاث وفيات وعدة إصابات.

ونوهت المصادر إلى أن وزير هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر ومرافقه، ومواطن من قرية إماتين قضاء قلقيلية وزوجته؛ من بين ضحايا حادث السير.

وذكر مصادر من قرية إماتين أن المتوفي من القرية هو مؤذن المسجد، وهو أسير محرر من سجون الاحتلال ويدعى باسم عبد القادر صوان

وتوفي أبو بكر بعد حياة حافلة في السجون، وفي خدمة الحركة الأسيرة، سيما وأنه تولى رئاسة الهيئة منذ العام 2018م.

وُلد قدري أبو بكر في بلدة بديا غرب محافظة سلفيت في 10 يناير 1953، تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي في بديا، وأنهى الثانوية العامة من سجون الاحتلال الإسرائيلي عام 1974. وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة بيروت العربية عام 1991.

وأصدر أبو بكر أثناء وجوده في السجن كتابين بالاشتراك مع آخرين هما: كتاب «المعتقلون الفلسطينيون من القمع إلى السلطة الثورية»، وكتاب «الإدارة والتنظيم للحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة».

كما أصدر «هذه هويتي»، عام 1979؛ و«أساليب التحقيق لدى المخابرات الإسرائيلية»، عام 1980؛ و«كيف تواجه المحقق؟» عام 1980؛ و«من القمع إلى السلطة الثورية»، عام 1992.