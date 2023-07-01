58 ألف مسافرا تنقلوا عبر معبر الكرامة خلال العيد

تنقل أكثر من 58 ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة الفلسطينية 72 مطلوبا للقضاء والنيابة العامة.

وذكرت العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ 30773 شخصا، وعدد المسافرين القادمين 27287 شخصا، مشيرة إلى أن حركة المسافرين كانت متوسطة.

وأضافت، أن جميع الأجهزة الأمنية والمدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين، حيث تم التنسيق للحالات المرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية.