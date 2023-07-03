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في تصعيد خطير 

شهيد بقصف منزل ومسجد في مخيم جنين

الرسالة نت- جنين

أغار بعد انتصاف ليل الأحد - الإثنين، جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، على مواقع في مخيم جنين، ما أسفر عن استشهاد شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة وتسجيل عدد من الإصابات الأخرى.

وأعلنت كتيبة جنين أنه "بعون الله وقوته وتوفيقه استهدفت آليات الاحتلال في محيط المخيم بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص"، مؤكدة أنها حققت إصابات مباشرة.

وفي بيان صدر عن المتحدث باسم جيش الاحتلال قال إننا "نقصف بنية تحتية للمقاومة في مخيم جنين"، مؤكدا أن الجيش بدأ عملية واسعة النطاق في جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال تقصف مسجد الشهيد محمود طوالبة في مخيم جنين.

يتبع..

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