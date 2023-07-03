الفصائل: العدوان على جنين سيفشل أمام صمود المقاومة

نددت الفصائل الفلسطينية، فجر الإثنين، باقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين، قائلة: "إن العدوان على مخيم جنين سيفشل أمام صمود وباسلة المقاومة".

وأكد المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم أن العدوان الواسع على جنين القسام لن يحقق أهدافه وسيفشل العدو الصهيوني، مشيرًا إلى أن حكومة العدو الفاشية المتطرفة وعلى رأسها نتنياهو المجرم يتحملون كافة المسؤولية عما يجري من عدوان ضد جنين.

وشدد قاسم، صباح الإثنين على أن جنين أثبتت على مر التاريخ أنها عصية على الكسر ولديها قدرة عظيمة على الصمود في وجه العدو، باعثاً بالتحية إلى المقاومة في جنين التي تخوض هذه المعركة بكل بسالة وبطولة أمام العدوان الصهيوني الهمجي.

كما وقالت حركـة الجهـاد الإسلامـي فـي فلسطيـن،: "إن العدوان على جنين لن يحقق أهدافه، وسنبقى جنين عنواناً للصمود".

وأضافت الجهاد: "جنين لن تستسلم، ومقاتلونا عاقدون العزم على المواجهة والقتال مهما بلغت التضحيات".

وأكدت أن الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن كل ما سيترتب على هذا العدوان.

وتابعت الجهاد: "المقاومة ستواجه العدو وستدافع عن الشعب الفلسطيني، وكل الخيارات مفتوحة لضرب العدو رداً على عدوانه في جنين".

بدورها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،: "إن العدوان الصهيوني على جنين لا ينفصل عن العدوان الشامل والمتواصل على أبناء شعبنا في كل أماكن تواجدهم".

وأكدت أن جرائم الاحتلال لن تزيد شعبنا إلا إصرارًا وثباتًا على مواصلة مسيرة المقاومة حتى دحر هذا العدو الصهيوني.

وأشارت إلى أنها تتوجه بالتحيّة لأبطال المقاومة الفلسطينيّة الذين يتصدّون ببسالة لعدوان الاحتلال الواسع على جنين ومخيمها.

ودعات الجبهة الشعبية، أبناء شعبنا في كافة القرى والبلدات المجاورة إلى الالتحام مع أهالي جنين لصد هذا العدوان الإرهابي.

من جانبها، قالت حركة المجاهدين الفلسطينية، :"إن الهجمة الصهيونية المسعورة على جنين لن تجلب للصهاينة حكومتهم المتطرفة الا مزيداً من الهزيمة والإنكسار، ولن تحقق الا مزيداً من الانتصار لشعبنا ومقاومته".

وأكدت الحركة أن سياسيات الاحتلال الإجرامية العدوانية المتواصلة ضد شعبنا لن تكسر خيار المقاومة المتجذر، ولن يزيدنا إلا إصرارا وتمسكاً بخيار المقاومة.

ودعت خلايانا وكتائبنا المجاهدة في الضفة المحتلة وكل شعبنا وقواه للتصدي لهذا العدوان الغاشم بكل بسالة والتحام، فاليوم يوم النفير والجهاد والتضحية.

كما دعت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس إلى رفع وتيرة المواجهة المسلحة والشعبية مع الاحتلال في كافة نقاط التماس.

وأكدت الحركة أن العدوان الآن على جنين لن يمر دون عقاب، وسيدفع الاحتلال ثمن جرائمه المتواصلة رغم حالة الصمت والتغاضي الدولي والأممي عن الإرهاب الصهيوني.

وقالت:"دماء أبناء شعبنا التي تروي أرض جنين ستبقى شاهداً على حقنا في أرضنا وأن الاحتلال مهما طال عمره وعدوانه فإنه إلى زوال".

وتابعت: "نحيي كافة عناصر المقاومة وكتائبها في جنين الذين يستبسلون في صد العدوان وعلى رأسهم أبطال وفرسان كتائب الناصر صلاح الدين كتيبة القائد المؤسس أبو يوسف القوقا".

كما وأصدر التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ بيانًا، فجر اليوم الاثنين، يدين فيه الحملة الدموية التي يقودها الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها والتي تشمل استهداف جوي وقصف بالطائرات لبيوت الفلسطينيين والأهالي في جنين، والتي أسفرت عن ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى حتى الان، في محاولة لكسر شوكة جنين ومخيمها وما يشكلوه من حالة مقاومة وصمود في وجه الاحتلال وجرائمه اليومية والمستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن هذه الحملة الدموية التي تقودها حكومة نتنياهو-بن جفير على جنين هي دليل دامغ على دموية هؤلاء الذين يستمرون في ارتكاب الجرائم والتصعيد الخطير الذي يقودونه في المنطقة، وهو ما يأتي تلبية لرغبات بن غفير الدموية لإرضاء جمهوره بالمزيد من الدم الفلسطيني والجرائم بحقه، وبمحاولة من نتنياهو للخروج من أزمته السياسية وتراجع شعبيته في ظل محاولات الانقلاب القضائي في البلاد على حساب المزيد من التصعيد والجرائم وإراقة الدم الفلسطيني.

وأنهى التجمّع بيانه مؤكدًا أن جنين عصيّة الكسر رغم جرائم الاحتلال ووحشيته وعنجهيته وهذا ما أكده التاريخ وسيؤكده الحاضر بالتأكيد، ورغم المجزرة الإسرائيلية المستمرة بحق جنين وأهلنا في الضفة الغربية، وسيكون فشل ذريع لهذه "الحملة العسكرية" بمقاومة الأهالي وصمودهم في ظل محاولات ارتكاب مجزرة بحق الأهالي في جنين.