(علماء فلسطين) تدعو للنفير العام وتطالب أمن السلطة بالتمرد على التنسيق الأمني

دعت هيئة علماء فلسطين أبناء شعبنا في أنحاء الضّفة الغربيّة إلى النفير العام والوصول إلى نقاط الاشتباك، وتكثيف العمل الجهاديّ تخفيفًا عن جنين وأهلها، قائلةً :"حتى يعلم عدوّنا أننا يدٌ واحدة في مجابهة الباطل الصهيونيّ".

وأضافت الهيئة في بيان لها اليوم الاثنين: "نحيّي الأبطال المجاهدين في جنين ومخيّمها ونشدّ على سواعدهم ونقبّل جباههم المرفوعة، فهم اليوم عنوان عزّتنا ولافتةُ سؤددنا والممثل الشرعيّ لشعبنا الفلسطينيّ المجاهد المرابط".

وطالبت المنتسبين إلى الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة في الضفّة الغربيّة بالتمرّد على قرارات التنسيق الأمني، والالتحام مع المقاومة والذود بسلاحهم عن أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأكدت أن ممارستهم لأي عمل من أعمال التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني هو خيانة لله ورسوله ودماء الشهداء وشراكةٌ للعدو الصهيوني في جرائمه بحق شعبنا وأمتنا

ودعت أبناء شعبنا الفلسطيني في أرضنا المحتلة عام 1948م وقطاع غزة إلى الخروج بمظاهرات حاشدة في عموم مدن وبلدات أرضنا المحتلة استنكارًا لهذه الجريمة وإسنادًا لأهلنا الأبطال في جنين ومخيّمها.

ودعت أبناء أمتنا في كل مكان وأبناء شعبنا الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده إلى الخروج بمظاهرات غاضبة وحاشدة دعمًا للمجاهدين الأبطال في جنين ومخيّمها، واستنكارًا للجريمة الصهيونيّة، وإنّ هذا أقل الواجب أمام الدماء المراقة والأشلاء المتناثرة دفاعًا عن عزة وكرامة الأمة جمعاء.