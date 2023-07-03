بركة: العدوان على جنين لن يوقف تقدم المقاومة

أكد عضو قيادة حركة حماس في الخارج علي بركة، أن العدوان الصهيوني المتواصل على مخيم جنين لن يفتّ في عضد المقاومة، ولن يوقف تقدّمها، بل ستكون دماء الشهداء وقودا يصبّ جحيما ونارا على العدو من جنوده المحتلين وقطعان مستوطنيه.

وبيّن بركة اليوم الإثنين، أن مخيم جنين كان وما زال وسيبقى، أيقونة المقاومة البطلة في ضفتنا الأبية، ولن يوهنه عدوان صهيوني، أو قصف غاشم، أو اغتيال همجي، بل سيشكل كل ذلك دافعا جديدا للمقاومين الأبطال لاستنزاف العدو في كل مواقعه المنتشرة بالضفة الغربية المحتلة، واستهداف مركباته وبناه التحتية، على طريق صراع طويل نهايته محتومة بإذن الله تتمثل في التحرير والعودة.

ودعا فصائل المقاومة الفلسطينية في كل مناطق وجودها، داخل فلسطين وخارجها، لمؤازرة مخيم جنين، وإسناده وتشتيت قوات الاحتلال، وعدم السماح لها بالاستفراد بفرسان المقاومة في جنين القسام.

وتابع بركة: كلنا ثقة في قدرة قيادة المقاومة على اتخاذ ما تراه مناسبا من أساليب ووسائل لإدارة المعركة مع هذا العدوان، لما فيه مصلحة شعبنا وقضيته العادلة.

وطالب عضو قيادة حركة حماس في الخارج أبناء أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم بإدانة العدوان ودعم صمود شعبنا الفلسطيني ومقاومته للاحتلال الصهيوني.