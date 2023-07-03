كتائب القسام توقع مجموعة من جنود الاحتلال في كمين محكم بمخيم جنين

أعلنت كتائب القسام في جنين، عن وقوع عدد من جنود الاحتلال في كمين محكم ومنسق بين الأذرع العسكرية أثناء محاولتهم التقدم من خلال أحد المنازل في مخيم جنين.

وتحدت كتائب القسام جيش الاحتلال إعلان خسائره المؤكدة في صفوف جنوده بين قتيل ومصاب.

وقالت الكتائب إن المجاهدين من كافة الفصائل الفلسطينية، يواجهون جيش الاحتلال في أزقة مخيم جنين محدثين فيهم الاصابات المباشرة .

وقالت كتائب القسام إن المجاهدين في مخيم جنين أسقطوا مسيرتين لجيش الاحتلال منذ بداية العدوان فجر اليوم الاثنين.

ويخوض مجاهدو القسام وباقي الفصائل، اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال التي بدأت فجر اليوم عدواناً على جنين مدعومة بالطائرات والآليات العسكرية.