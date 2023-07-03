المرصد المغربي: المطبعون مسؤولون عن الجرائم في جنين

حمّل المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، الجهات المطبعة مع الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة في مخيم جنين.

وقال رئيس المكتب التنفيذي للمرصد أحمد ويحمان، "يتحمل المسؤولية جميع المطبعين من الحكومات العربية وفي مقدمتهم حكومة المغرب، ونعتبر أنهم مشاركين في إراقة دماء الفلسطينيين الآمنين وترويع أطفالهم ونسائهم".

وأضاف ويحمان في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": " كما هي عادته وطبعه منذ عقود، يختار جيش الحرب سكون الليل حيث الآمنين يخلدون للنوم مع أطفالهم في جنين؛ ليشن غارات غادرة بطيرانه الإجرامي، ويقتحم بجحافل المركبات العسكرية مخيم هذه المدينة الفلسطينية الصامدة".

وطالب ويحمان أحرار الأمة وأحرار العالم وكل الضمائر الحية بالتحرك لنصرة الشعب الفلسطيني المظلوم والتصدي لجرائم كيان الاحتلال الصهيوني وحكومته الفاشية.

واستشهد 8 فلسطينيين وأصيب العشرات، في اجتياح لا يزال متواصلا من قوات الاحتلال لمخيم جنين.

وكان الاحتلال قد ارتكب مذبحة كبيرة بحق سكان المخيم عام 2002 فيما سميّت آنذاك بعملية السور الواقي.