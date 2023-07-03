النائب زعارير يدعو للوقوف مع جنين

دعا النائب باسم زعارير أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وكافة أماكن تواجده، إلى الوقوف مع جنين وأهلها ومقاومتها، وإشغال الاحتلال الإسرائيلي في كافة مناطق الضفة.

وقال زعارير: "يجب رفع كلفة الاعتداء والعدوان على أبناء شعبنا، ويجب التجمع في الساحات والميادين بالمدن والقرى، لرفع الصوت وكشف جرائم الاحتلال في جنين".

وشدد على أن شعبنا يسطر أروع البطولات والتضحيات، رغم الخذلان من القريب والبعيد، مضيفاً أن المقاومة وأهالي جنين صمدوا بكل ما أوتوا من قوة، وبذلوا جهدهم وطاقاتهم للوقوف أمام آليات الاحتلال وجنوده المدججين بالسلاح.

وتابع قائلاً: "قاموا بواجبهم تجاه وطنهم ودينهم وشعبهم، وقاموا بالكثير من أعمال المقاومة التي تسببت بأذى لجنود الاحتلال وآلياته، ونفتخر بهؤلاء المقاومين الذين يثبتون أن شعبنا لم يعد ضعيفاً، ويستطيع أن يدافع عن نفسه".

وذكر زعارير أن ما قام به الاحتلال من عملية إجرامية تمثلت في اقتحام جنين ومخيمها بأكثر من ألف جندي وبمساندة الطائرات، يدلل على أنه بغيض وحاقد وضعيف، منوهاً إلى ضرورة محاسبة الاحتلال على جرائمه المشينة بحق شعبنا.

وانطلقت دعوات فلسطينية اليوم، للخروج في مظاهرات واحتجاجات شعبية عند نقاط التماس مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وإشعال المواجهة مع المحتل، نصرةً لجنين ومقاومتها التي تتعرض لعدوانٍ إسرائيلي واسع.

وارتقى منذ ساعات الصباح الباكر 8 شهداء في عدوان الاحتلال المتواصل على جنين، إلى جانب إصابة أكثر من 50 جريحاً، بينهم 10 بحالة خطيرة، وشهيد في البيرة.