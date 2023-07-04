محدث: إصابات بمواجهات مع الاحتلال بالضفة والقدس

اندلعت، مساء الإثنين، مواجهات عارمة مع قوات الاحتلال في مدن الضفة والقدس المحتلتين، وذلك دعما واسنادا لمخيم جنين الذي يشهد عملية عسكرية واسمة من الجيش (الإسرائيلي).

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، في مخيم شعفاط، وبيت اجزا، وبيت دقو، شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، دون أن يبلغ عن إصابات.

يشار إلى أنّ هذه المنطقة تضم أكبر تجمع مقدسي سكاني من تجمعات مخيم شعفاط، وضاحية راس خميس، وحي راس شحادة، وضاحية السلام، وبلدة عناتا.

واندلعت مواجهات مماثلة في بلدة بيت اجزا، أطلق خلالها مستوطن النار صوب الشبان، دون وقوع إصابات.

وعلى مدخل قرية بيت دقو، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال تخللها إطلاق الرصاص وقنابل الصوت.

وفي رام الله، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، قرب مدخل مخيم الجلزون شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه الشبان خلال المواجهات، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

فيما اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال، في بلدة سلواد وقريتي النبي صالح ودير جرير، بمحافظة رام الله والبيرة.

أما في الخليل، اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال، في مخيم الفوار ومدخلي بلدتي دورا وحلحول بمحافظة الخليل.

وذكرت مصادر محلية، بأن المواجهات اندلعت بين المواطنين العزّل وقوات الاحتلال المتمركزة على مدخل مخيم الفوار ومدخل بلدة دورا الشرقي وعلى جسر حلحول.

وأطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز السام والرصاص الحي صوب المواطنين، ما تسبب بإصابة العشرات من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام وعولجوا ميدانيا.

وأصيب عشرات المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، في مخيم العروب شمال الخليل.

واندلعت المواجهات عقب مسيرة انطلقت من المخيم، إسنادا لأهلنا في مدينة جنين ومخيمها.

وفي مدينة بيت لحم، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، في قرية حوسان، غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن المواجهات تركزت في منطقة "المطينة" على المدخل الشرقي للقرية، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات في صفوف المواطنين.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال أغلقت الشارع الرئيس، ومنعت الدخول إلى القرية أو الخروج منها.