الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة تزامناً مع العدوان على جنين

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تزامناً مع العدوان المتواصل على جنين ومخيمها، والذي أسفر عن ارتقاء 10 شهداء حتى اللحظة.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين من محافظة طوباس، أحدهما أسير محرر، وهو عدي يونس بني عودة من بلدة طمون، إلى جانب الشاب ماجد سليمان عايدي من مخيم الفارعة جنوب طوباس، وذلك على حاجز طيار في الأغوار.

وطالت اعتقالات الاحتلال ثلاثة شبان من قرية حوسان غرب بيت لحم، وهم محمد داوود شوشة (25 عاماً)، وعلاء طارق حمامرة (24 عاماً)، وأنس زعول، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

في سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس، وشرعت جرافة تابعة لجيش الاحتلال بإغلاق المدخل بالسواتر الترابية.

وشهد مدخل بلدة بيتا الليلة الماضية، مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، ما أدى إلى إصابة 25 مواطناً بالاختناق، جراء إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع.

في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال نحو 120 فلسطينياً من جنين، خلال العدوان المتواصل منذ يوم أمس، فيما أكد الهلال الأحمر الفلسطيني العثور على جثمان شهيد في شارع حيفا بجنين، ما يرفع عدد الشهداء إلى 10.

وأوضحت وزارة الصحة أن عدد الشهداء في جنين وصل إلى 10، بعد العثور على شهيد صباح اليوم، إضافة إلى نحو 100 جريح بينهم 20 في حالة الخطر.

وحل الدمار الكبير في شوارع وأزقة مخيم جنين، جراء عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الثاني على التوالي، فيما واصل مقاومون فلسطينيون تصديهم الأسطوري لجرائم الاحتلال.

وأفشل مقاومون من كتائب القسام وفصائل المقاومة في جنين، محاولات تقدم الاحتلال على أكثر من محور، بعد خوض اشتباكات مسلحة عنيفة.

وزفت كتائب الشهيد عز الدين القسام في الضفة الغربية، أحد فرسانها الميامين الشهيد علي هاني الغول في مخيم جنين.

وأوعزت كتائب القسّام بالضفة لمجاهديها وخلاياها المنتشرة في جميع محافظات الضفة الغربية والقدس، بضرب المحتل في جميع أماكن تواجده بكل السبل والوسائل المتاحة.

وأكدت الكتائب على أن جميع الخيارات مفتوحة أمام المجاهدين، للرد على تغول الاحتلال ولجم عدوانه المتواصل على جنين ومخيمها.