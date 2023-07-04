تواصل الدّعوات بالضفة للحشد نصرةً لجنين في اليوم الثاني للعدوان الصهيوني

تواصلت دعوات الحشد والمناصرة لمخيم جنين والذي يتعرض لعدوان صهيوني همجيٍ لليوم الثاني على التوالي.

ودعت الحراكات الشبابية للتظاهر إسنادًا لجنين البطولة اليوم على دوار المنارة الساعة السابعة مساءً.

من جانبه دعا حراك الشباب المقدسي للمشاركة الفاعلة في الوقفة الداعمة لجنين بوجه الاحتلال وذلك اليوم الساعة السادس مساءً أمام شركة الكهرباء في شارع صلاح الدين في القدس.

وفي الخليلِ، دعت حراكات شبابية للتوجه لمنزل عائلة الشهيد عبد الوهاب خلايلة، في بلدة السموع لحمايته من اقتحام قوات الاحتلال.

وفي بيت لحم، دعا شباب وأحرار المدينة وضواحيها ومخيماتها لتلبية نداء مقاومي جنين والخروج في مسيرة العزة والكرامة الجماهيرية والتجمهر في الأماكن المعروفة مساندةً لجنين.

ودعا حراكات في سخنين في الداخل المحتل لوقفة احتجاجية تنديدًا بالعدوان الصهيوني على جنين مساء اليوم.

ودعت فصائل المقاومة الفلسطينية في وقتٍ سابقٍ من اليوم أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة وكل من يحمل السلاح للانتفاض والاشتباك مع الاحتلال في كافة الساحات ولجم عدوانه الهجمي.

وما زال مخيم جنين يتعرضُ لليوم الثاني لعدوان صهيوني همجي خلّف عددًا من الشهداء والجرحى، في حين تواصل المقاومة الاشتباكات مع قوات الاحتلال الصهيوني.