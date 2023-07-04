القانوع: عدوان الاحتلال على مخيم جنين سيفشل أمام ضربات المقاومين

أكد الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع أن عدوان الاحتلال الصهيوني على مخيم جنين سيفشل، وستسقط أهدافه أمام صمود أهلنا وضربات المقاومين وكمائنهم المحكمة.

وقال القانوع مساء الثلاثاء: "إن مخيم جنين سيظل يمثل رأس حربة المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية ومحطة إلهام لكل الثائرين والمقاومين في توجيه ضرباتهم وعملياتهم البطولية ضد الاحتلال الصهيوني".

ونوه بأن نتنياهو سيجر أذيال الهزيمة، وسيشهد العدو الصهيوني وقطعان مستوطنيه المزيد من ضربات المقاومة والعمليات البطولية.

وأرسل القانوع التحية إلى كل المقاتلين في مخيم جنين، مضيفا: "نشد على أياديهم وهم يواجهون عدوان الاحتلال الصهيوني بكل حكمة واقتدار ويستبسلون في الدفاع عن المخيم ويكبدون القوات المتوغلة خسائر محققة".