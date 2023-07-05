بعد عدوان استمر يومين.. الاحتلال ينسحب من جنين

انسحبت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، قبيل منتصف الليل، بشكل كامل من جنين وأطراف مخيمها، بعد عملية عسكرية واسعة استمرت يومين.

وبدأت قوات الاحتلال بالانسحاب التدريجي من المدينة وأطراف المخيم وسط اشتباكات عنيفة تخللها تفجير عبوات ناسفة بآليات عسكرية.

وخلال الانسحاب أطلقت طائرات الاحتلال صاروخًا تجاه مقبرة الحي الشرقي من مخيم جنين ما خلف عدة إصابات.

وبلغت حصيلة عدوان الاحتلال، 12 شهيدًا، وأكثر من 100 جريح، من بينهم ما لا يقل عن 20 بحالة خطيرة وحرجة.

ودمرت قوات الاحتلال عددًا كبيرًا من المنازل، وخربت البنية التحتية بأكملها.

وفور انسحاب قوات الاحتلال، عاد المئات من المواطنين إلى منازلهم في المخيم لتفقدها.

وخلال العدوان، استبسلت المقاومة في وجه الاحتلال، وخاضت اشتباكات عنيفة تخللها نصب كمائن باستخدام العبوات الناسفة، مؤكدةً وقوع قتلى وجرحى.

وذكرت قناة الجزيرة أن جنديًا (إسرائيليًا) قتل اليوم في الاشتباكات العنيفة.

وزعم جيش الاحتلال أنه عثر على مخازن أسلحة وتصنيع عبوات ناسفة وقام بتدميرها، إلى جانب أنفاق وفتحات، وتحييدهـا، والاستيلاء على أموال وذخيرة ومصادرتها، وأنها اعتقل العشرات ممن سماهم المطلوبين.