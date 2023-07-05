أزال "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، إحدى الخيمتين اللتين نصبتهما قبل شهر على الحدود مع "إسرائيل".

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الحزب أزال خيمة واحدة نُصبت داخل الخط الأزرق في جرود بلدة كفر شوبا جنوب لبنان، وأبقى على الخيمة التي نصبت داخل الأراضي اللبنانية شمال الخط الأزرق الذي وضعته الأمم المتحدة.

و"الخط الأزرق"، حدود وضعتها الأمم المتحدة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني عام 2000، إلا أن إسرائيل حاولت أكثر من مرة خرقه.

وكشفت صحيفة الأخبار اللبنانية، يوم أمس الثلاثاء، أن "إسرائيل" أبلغت حزب الله عبر سفارة واشنطن ببيروت أنها "لا تريد حربا وأنها لا تنوي إزالة الخيمتين بالقوة".

وفي 21 يونيو/ حزيران الماضي، قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، إن قوة من حزب الله، دخلت إلى مزارع شبعا المحتلة، وأقامت موقعا عسكريا مسلحا هناك"، في إشارة للخيمتين.