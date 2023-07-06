الاحتلال يصعد من الاعتقالات والمحاكمات بحق المقدسيين

صعدت قوات الاحتلال من استهداف المقدسيين بالاعتقال والمحاكمات، والتضييق على النشطاء بالحبس المنزلي والغرامات المالية.

واعتقلت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء الشاب المقدسي يحيى رويضي من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

واعتقل الاحتلال الناشط المقدسي إياد أبو سنينة، وسلمه قرارا بعدم التعرض للمستوطنين لمدة 15 يوماً، مع العودة للتحقيق بزعم اعتراضه مستوطنًا خرَّب جداريات كتبها الشبان لحجاج الشيخ جراح بالقدس المحتلة".

كذلك اعتقل الاحتلال المقدسي محمد بكيرات من بلدة صور باهر في القدس، والشاب غالب نعمان عمر (20 عاماً) من بلدة رافات، شمال غرب القدس المحتلة، عقب مداهمة منزله، في بلدة بيتونيا غرب رام الله.

ونصبت قوات الاحتلال برفقة كلاب بوليسية حاجزاً لتفتيش مركبات أهالي بلدة العيسوية.

بالتزامن مع ذلك أصدرت سلطات الاحتلال حكماً على الأسير المقدسي مدحت العيساوي بالسجن الفعلي 6 سنوات، حيث أمضى ما مجموعه 29 سنة متفرقة في سجون الاحتلال".

وقضت محكمة الاحتلال بالسجن الفعلي لمدة 20 شهرا إضافة لغرامة مالية بقيمة 4000 شيكل، بحق الأسير مجد رمزي ورني من بلدة العيزرية شمال القدس.

ومددت الاحتلال اعتقال الشاب المقدسي محمد درباس حتى يوم غد، بعد اعتقاله خلال تلقيه العلاج في مستشفى هداسا عين كارم.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن المقدسي يوسف حجازي عقب اعتقاله أمس من حي عين اللوزة ببلدة سلوان، شرط الحبس المنزلي لـ 3 أيام.

كما أفرج الاحتلال عن حارس المسجد الأقصى عرفات نجيب، وموظف الإعمار حسام سدر بكفالة مالية بقيمة ٥٠٠ شيكل، بعد أن اعتقلا أثناء تأدية عملهما في المسجد صباح أمس.

وخلال النصف الأول من العام 2023، نفذ الاحتلال 1523 حالة اعتقال في القدس المحتلة، واقتحمت قوات الاحتلال منازل عشرات الأسرى المقدسيين، تنفيذا لقرار وزير الحرب مصادرة وحجز ممتلكات أسرى القدس.

وشهدت ذات الفترة 682 قرار إبعاد ومنع سفر عن القدس والمسجد الأقصى واستهدفت بشكل خاص نشطاء ومرابطين.