كتيبة جنين: مخجل أن نخوض المعارك مع الاحتلال (وتطعنا السلطة من الخلف)

قالت سرايا القدس- كتيبة جنين، :"إن الاعتقال السياسي بحق اخوتنا وابناءنا المجاهدين لهو وصمة عار ومن المخجل أن نخوض المعارك مع الاحتلال ونطعن من الخلف".

وأوضحت الكتيبة، أن جهاز الأمن الوقائي اعتقل الأخ المجاهد مراد ملايشة والأخ المجاهد محمد براهمة والاعتداء عليه هو وثلة من إخوانه المجاهدين الذين كانوا في طريقهم لمساندة إخوانهم في كتيبة جنين.

وحملت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة مسؤولية حياة الاخوة المضربين عن الطعام في سجونهم.

ودعت كتيبة جنين قيادة وحركة فتح الأعزاء أن يقفوا عند مسؤوليتهم في كبح هكذا تصرفات وملاحقة واعتقال، فلقد نهضنا لقتال العدو وما دون ذلك هوامش.