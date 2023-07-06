الاحتلال يعترف.. المقاومة في جنين طورت طائرات مسيرة

كشف جيش الاحتلال (الإسرائيلي) صباح يوم الخميس، النقاب عن عثوره على طائرة بدون طيار خلال عمليته العسكرية في جنين .

ووفقاً لإذاعة جيش الاحتلال "عثرت القوات خلال العملية العسكرية على مخيم جنين، على طائرة بدون طيار، حاول المسلحون الفلسطينيون تطويرها لتتمكن من حمل متفجرات لتنفيذ عمليات بها".

وبدأ جيش الاحتلال (الإسرائيلي) يوم الاثنين عملية عسكرية واسعة النطاق في جنين بهجوم جوي، وأسفرت العملية التي شارك فيها نحو ألف جندي مدعومين بطائرات مروحية ومسيرات (طائرات بدون طيار) عن استشهاد 12 فلسطينيا ومقتل جندي (إسرائيلي) واحد.

وفي وقت متأخر من مساء أول أمس (الثلاثاء)، انسحب الجيش (الإسرائيلي) من مخيم جنين بعد عملية عسكرية استمرت لمدة 45 ساعة.

عكا للشؤون (الإسرائيلية)