حمادة: عملية (كدوميم) عمل بطولي وهدية لأرواح أبطال جنين 

أكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة أن عملية إطلاق النار قرب مستوطنة كدوميم غرب نابلس عصر اليوم عمل بطولي ضمن سلسلة الرد الطبيعي على مجزرة جنين ومخططات الاحتلال في الأقصى، وهي هدية لأرواح شهداء جنين وأبطالها الميامين.

وقال حمادة إن العمليات البطولية باتت ثقافة شعبية للدفاع عن شعبنا ورد العدوان والانتقام لدماء الشهداء، وعلى المحتل أن يحسب ألف حساب لغضبة شعبنا إذا زمجر، والضفة قد انتفضت ولن يوقف ثورتها أحد.

وشدد على أن إرادة شعبنا قوية ومعنوياته عالية، وهو قادر على مواصلة المقاومة وإشعال جذوتها، وقد قلنا ونؤكد أن التضحيات ومجازر العدو لا تزيدنا إلا عنفوانا وقوة.

ونفذ مقاوم فلسطيني عملية بطولية قرب مستوطنة كدوميم غرب نابلس قبل عصر اليوم الخميس، وأفاد الإعلام العبري بإصابة جندي صهيوني بجراح خطيرة.