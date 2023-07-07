السلطة تهدد قناة الجزيرة بسبب تغطية أحداث جنين

هددت السلطة الفلسطينية، مساء الخميس، قناة الجزيرة القطرية باتخاذ إجراءات قانونية ضدها بسبب ما اعتبرته "تجاوز قواعد العمل المهنية" فيما يتصل بمعالجة الملف الفلسطيني.

جاء ذلك في خطاب رسمي وجهه وزير الإعلام في حكومة محمد اشتية نبيل أبو ردينة لرئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني.

وجاء في الرسالة: "يؤسفنا أن قناة الجزيرة قد تجاوزت قواعد العمل المهنية فيما يتصل بمعالجة الملف الفلسطيني وتغطية أخبار جنين وخصوصا خلال العدوان الأخير على مدينة جنين ومخيمها".

وأضافت "نحملكم المسؤولية وبكل أسف نبلغكم بأننا سوف نضطر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القانون والنظام حال استمرت قناتكم في نهجها".

وكانت قناة الجزيرة قد أفردت مساحة واسعة عبر نوافذها للعدوان (الإسرائيلي) على جنين قبل أيام، ما كان له أثر بالغ في الرأي العام الدولي، وكذلك غطت القناة عبر البث المباشر طرد مشيعين الشهداء لوفد حركة فتح والسلطة خلال الجنازة، رفضا لموقف الحركة من العدوان واستمرارها في العلاقات مع الاحتلال.

وكان الجزيرة قد فقدت أحد أبرز وجوهها الإعلامية البارزة المراسلة شيرين أبو عاقلة خلال تغطيتها أحداث جنين قبل أكثر من عام.



