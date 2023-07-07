جيش الاحتلال يقتحم نابلس ويحاصر منزلاً

اندلعت صباح اليوم الجمعة اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة القديمة في نابلس.

وذكرت مصادر محلية أن قوة (إسرائيلية) خاصة تسللت الى الحارة الشرقية في البلدة القديمة وحاصرت منزلاً، حيث طالبت أحد الشبان بتسليم نفسه.

وتصدى مقاومون لاقتحام قوات الاحتلال بإطلاق النار، والقاء العبوات المتفجرة محلية الصنع.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى نابلس، واقتحمت حارة الحبلة وخلة العامود والمعاجين، بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة في سماء نابلس.

كما انتشرت قوات الاحتلال في شارع حطين وشارع القدس بمدينة نابلس، وسط مواجهات مع الشباب الثائر.

وذكرت الإغاثة الطبية الفلسطينية، أن شاباً فلسطينياً أصيب بالرصاص خلال المواجهات المندلعة مع الاحتلال في نابلس.

كذلك أفاد الهلال الأحمر بإصابة مواطن بالظهر داخل أحد المنازل في البلدة القديمة بنابلس.