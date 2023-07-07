البرغوثي: اغتيال المقاومين لن يوقف تطور المقاومة في الضفة

أكدت الناشطة السياسية فادية البرغوثي، أن الاحتلال يعجز عن مواجهة الفعل المقاوم في الضفة واتساع رقعته وتنوعه.

وأشارت البرغوثي إلى أن تصاعد المقاومة قاد نتنياهو للبحث عن مخرجٍ من خلال نصر وهمي عقب كل خسارة، باغتيال المقاومين حمزة مقبول وخيري شاهين.

وأوضحت أن الاحتلال يعمل جاهداً على إيهام جمهوره بأنه ما زال محتفظاً بقوة ردعه، من خلال الوحشية تجاه دماء شعبنا، وهو ما يتبدد عند أول عملية تضرب الاحتلال وتثبت هشاشة ردعه.

وشددت البرغوثي على أن دماء الشهداء وفعلهم المقاوم وكلمات ذويهم المدوية عزماً وقوة، أوصلت مجموعة رسائل لمنظومة أمن الاحتلال، ولجمهوره أن الفعل المقاوم مرهون بزوال الاحتلال عن أرض فلسطين.

واستشهد المقاومان خيري محمد سري شاهين (34 عامًا)، وحمزة مؤيد محمد مقبول (32 عامًا)، وأصيب 3 شبان برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة القديمة في نابلس صباح اليوم الجمعة.



وخاض الشهيدان شاهين ومقبول اشتباكاً مع قوات الاحتلال التي حاصرت منزلاً تواجدا فيه في حارة حبلة بالبلدة القديمة.



ويتهم الاحتلال الشهيدين شاهين ومقبول بتنفيذ عملية إطلاق النار أول أمس، نحو مركبة عسكرية (إسرائيلية) في حي السامري قرب جبل جرزيم جنوب نابلس.