تشييع الشهيدين خيري شاهين وحمزة مقبول في نابلس

شيّعت جماهير فلسطينية اليوم الجمعة، الشهيدين خيري شاهين وحمزة مقبول اللذَين ارتقيا برصاص الاحتلال بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية إن موكب تشييع الشهيدين في نابلس انطلق من مستشفى رفيديا باتجاه دوار الشهداء وسط المدينة للصلاة عليهما وسط هتافات منددة بجرائم الاحتلال.

وأشارت المصادر إلى أن المشيعين سيتجهون إلى موقع استشهادهما في حارة الفقوس داخل البلدة القديمة، ثم التوجه إلى المقبرة الشرقية لموارتهما الثرى.

يُذكر أن الشابين "شاهين"، و"مقبول"، ارتقيا برصاص (إسرائيلي)، خلال اشتباكات مسلحة بعد محاصرة الاحتلال لمنزل كانا يتواجدان فيه بالبلدة القديمة في نابلس.