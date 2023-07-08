الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين بالضفة وسط مداهمات واسعة

اعتقلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) فجر اليوم السبت والليلة الماضية، عدداً من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، وسط مداهمات واسعة لمنازل الفلسطينيين.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عمر أبو عليا، عقب اقتحام منزله في قرية المغير شمال شرق رام الله، وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وداهمت قوات عسكرية من جيش الاحتلال مناطق عدة في الضفة الغربية، تركزت في قرية بتير غرب بيت لحم، وقرية عوريا جنوب نابلس.

واندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في حي الثوري ببلدة سلوان، إلى جانب مواجهات أخرى في مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة.

في غضون ذلك، وقعت مواجهات مع قوات الاحتلال أثناء اقتحامها مخيم العروب شمال الخليل، تخللها إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع.

وأشعل شبان النار بنقطة لجيش الاحتلال على المدخل الشمالي لبلدة تقوع في محافظة بيت لحم، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مراد ملالحة من سيلة الظهر جنوب جنين أثناء مروره على حاجز عسكري قرب طولكرم.

وطالت اعتقالات الاحتلال المواطنين إبراهيم خالد سعدية من مخيم جنين، تزامناً مع إحراق شبان نقطة لجيش الاحتلال في بلدة حوارة جنوب نابلس.

حرية نيوز