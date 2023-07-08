قال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف: "إن الاقتحام العسكري لمخيم جنين كان مؤلمًا وما جرى انتهاك للقانون الدولي."

وأضاف في تصريحات لقناة الجزيرة أنه تم تدمير عشرات البيوت في نطاق 9 كم وتدمير أنابيب الشرب والصرف الصحي.

وأكد أنه يجب زيادة الضغط على (إسرائيل) لحل للنزاع وإلا فمن المستحيل وقف العنف، حسب قوله.

جاء ذلك خلال جولة استقصائية قام بها وفد دبلوماسي يضم أكثر من 30 سفيرا وممثلا لدول الاتحاد الأوروبي ودول غربية، في مخيم جنين، اليوم السبت، في وقت عبرت الأمم المتحدة عن تمسكها بإدانة (إسرائيل) لاستخدامها المفرط للقوة في هذا المخيم.

وتأتي زيارة الوفد الأوروبي بعد العملية العسكرية الأخيرة للاحتلال (الإسرائيلي) في مدينة جنين ومخيمها، وبعد اقتحام مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية أمس.