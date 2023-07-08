14 عملاً مقاوماً بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة

تواصلت أعمال المقاومة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال 24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 14 عملًا مقاومًا خلال الـ24 الأخيرة، شملت عمليتي إطلاق نار وإلقاء عبوة ناسفة و3 عمليات إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، وإحراق نقطة عسكرية، و7 مواجهات تخللها إلقاء حجارة.

وفي القدس اندلعت مواجهات في حاجز قلنديا وحي الثوري ومخيم شعفاط، تخللها إلقاء مفرقعات نارية ومواجهات شملت إلقاء حجارة تجاه قوات الاحتلال الصهيوني.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في مرج ابن عامر في جنين، كما اندلعت مواجهات في "جلبون"، تخللها إلقاء حجارة.

وقرب الجدار الفاصل في قلقيلية اندلعت مواجهات تخللها إلقاء حجارة، كما تعرضت مستوطنة افني حيفتس في طولكرم لعملية إطلاق نار.

وفي حوارة بنابلس أحرق الشبان الثائرون نقطة عسكرية واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال تخللها إلقاء حجارة.

واندلعت مواجهات تخللها إلقاء حجارة في البلدة القديمة ومخيم العروب في مدينة الخليل.

وتواصل المقاومة بالأدوات كافة استهداف البؤر الاستيطانية وتجمعات المستوطنين وقوات الاحتلال ردًا على جرائمهما المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني.