التعليم تتحدث للرسالة عن موعد نتائج الثانوية العامة (توجيهي) في فلسطين 2023

قال قيس نبهان مدير عام الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة لا تزال في طور مرحلة تصحيح الاختبارات.

وأكدّ نبهان في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أنّ مرحلة التصحيح تأثرت بالأحداث العامة التي تشهدها الضفة المحتلة، تحديدا في الاجتياح (الإسرائيلي) لمخيم جنين.

وأوضح أن هذا الاجتياح تسبب في تأخير وتعطيل التصحيح لمدة يومين.

وذكر نبهان أنّ سخونة الأوضاع في المحافظات الشمالية، تفرض مزيد من القيود في إمكانية تحديد موعد، "عملية تعطيل التصحيح واردة في أي لحظة بـأي محافظة فلسطينية في المناطق الشمالية؛ لهذا اللجان تعمل بشكل دؤوب لإنهاء هذه العملية بنجاح".

وأشار إلى أنه من المبكر تحديد موعد نهائي للإعلان عن نتائج الثانوية العامة في فلسطين لعام 2023.

واضطرت وزارة التعليم لتأجيل بعض اختبارات الثانوية العامة في جنين، نتيجة الاجتياح الأخير لها.

ورغم ذلك، ذكرت مصادر بوزارة التعليم، إمكانية تحديد موعد لصدور نتائج الثانوية العامة قبل نهاية شهر يوليو الجاري.

وتقدم 87 ألفا و848 طالبًا وطالبة في فلسطين، بتقديم امتحانات الثانوية العامة “التوجيهي” للعام 2023.

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