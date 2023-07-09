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التعليم تتحدث للرسالة عن موعد نتائج الثانوية العامة (توجيهي) في فلسطين 2023

التعليم تتحدث للرسالة عن موعد نتائج الثانوية العامة توجيهي في فلسطين 2023
التعليم تتحدث للرسالة عن موعد نتائج الثانوية العامة توجيهي في فلسطين 2023

الرسالة – محمود هنية

قال قيس نبهان مدير عام الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة لا تزال في طور مرحلة تصحيح الاختبارات.

وأكدّ نبهان في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أنّ مرحلة التصحيح تأثرت بالأحداث العامة التي تشهدها الضفة المحتلة، تحديدا في الاجتياح (الإسرائيلي) لمخيم جنين.

وأوضح أن هذا الاجتياح تسبب في تأخير وتعطيل التصحيح لمدة يومين.

وذكر نبهان أنّ سخونة الأوضاع في المحافظات الشمالية، تفرض مزيد من القيود في إمكانية تحديد موعد، "عملية تعطيل التصحيح واردة في أي لحظة بـأي محافظة فلسطينية في المناطق الشمالية؛ لهذا اللجان تعمل بشكل دؤوب لإنهاء هذه العملية بنجاح".

وأشار إلى أنه من المبكر تحديد موعد نهائي للإعلان عن نتائج الثانوية العامة في فلسطين لعام 2023.

واضطرت وزارة التعليم لتأجيل بعض اختبارات الثانوية العامة في جنين، نتيجة الاجتياح الأخير لها.

ورغم ذلك، ذكرت مصادر بوزارة التعليم، إمكانية تحديد موعد لصدور نتائج الثانوية العامة قبل نهاية شهر يوليو الجاري.

وتقدم 87 ألفا و848 طالبًا وطالبة في فلسطين، بتقديم امتحانات الثانوية العامة “التوجيهي” للعام 2023.

 

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وزارة التربية والتعليم.. موعد ورابط فحص نتائج الثانوية العامة فلسطين 2023

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/286370

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