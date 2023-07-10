حمادة: الاحتلال يتعمد الاعتداء على حرائر القدس لتهجيرهن

قال القيادي محمد حمادة الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس إن أهالي المدينة المقدسة اعتادوا على عنجهية الاحتلال (الإسرائيلي) الذي لا يتردد في الاعتداء على كل شيء فلسطيني، موضحا أن من يرتكب المجازر ويستهدف الأطفال والنساء بالقتل كما يجري في غزة وجنين والقدس ليس غريبا عليه الاعتداء على نساء القدس.

وذكر حمادة (للرسالة نت) أن إطلاق النار من قبل شرطة الاحتلال على سيدة مقدسية، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن في المكان، يعبر عن طبيعته الإجرامية.

وأوضح أن الاحتلال لديه مخططات خبيثة لتهجير أهالي القدس حيث يلجأ لعدة طرق منها فرض الضرائب الباهظة وتسليمهم مخالفات أو العدوان المباشر عليهم وذلك يظهر جليا عبر ما تسجله الكاميرات.

ولفت حمادة إلى أن الاعتداء على الحرائر على باب العامود وبوابات المسجد الأقصى يأتي كتحذير لهن من قبل الاحتلال كي لا يقتربن من أماكن الرباط، لافتا إلى أن الاعتداءات على الحرار تتركز في البلدة القديمة ومحيط الأقصى وعلى بواباته وفي حال دافعت المرأة عن نفسها يطلق الاحتلال النار عليها.

وأكد أن الاحتلال يدرك مكانة المرأة الفلسطينية ودورها في الرباط والدفاع عن القدس، لذا يتعمد الاعتداء عليها في محاولة لإهانتها، لافتا إلى أن الاحتلال يظن أنه باعتدائه على النساء يدفع المقدسيين للرحيل عن المدينة المقدسة لحساسية مكانتهن في المجتمع الفلسطيني.

وأشار حمادة إلى أن قطعان المستوطنين يعتدون على الحرائر بالضرب أو الشتائم، وفي حال دافعن عن أنفسهن تكون ذريعة سهلة للشرطة (الإسرائيلية) لإطلاق النار عليهن أو اعتقالهن وضربهن.