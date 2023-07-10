سخط يضرب حكومة نتنياهو من فشل عملية جنين

انهال الاعلام العبري والمجتمع الصهيوني بموجة انتقادات وسخط بعد فشل عملية جنين وانسحاب الاحتلال بعد مقاومة شرسة.

وحاول جيش الاحتلال ممارسة الدعاية وضرب الحالة النفسية للمقاومين، ومارس حالة ضخمة من الحديث عن النجاحات التي حققتها العملية.

ولكن بعد أقل من 48 ساعة من اقتحام مخيم جنين، خرج الاحتلال سريعا تحت ضربات المقاومة، وفشل في تحقيق أياً من أهدافه.

هجوم صهيوني

المختص في الشؤون (الإسرائيلية)، مؤمن مقداد، أكد أن الاعلام العبري تحدث صراحة عن الفشل الكبير الذي لحق بعملية جنين.

وقال مقداد في حديث لـ (الرسالة نت): "فشل كبير اعترى العملية في ظل الإعلان عن اسم "العملية" ومن ثم سحب هذا الاسم، وكذلك الضربة الأولى للمقاومين التي لم تنجح".

وأوضح أن الاحتلال فشل استخباريا في جنين ولم يستطع تقدير قوة المقاومة والتكتيكات التي حدثت وخطة الانسحاب.

ولفت إلى أن المقاومين أفشلوا خطة طنجرة الضغط، "وبعد يومين اضطر الجيش لإنهاء العملية في ظل عودة سريعة للمقاومين لشوارع المخيم".

وخلال متابعته للإعلام العبري، قال مقداد إن هناك هجوم كبير على حكومة نتنياهو في ظل تدحرج الأمور وفشله في جنين، "وهناك من تحدث صراحة أن جنين حاليا هي غزة قبل 20 عاما".

في حين قال، المتابع والخبير في الشؤون (الإسرائيلية)، سعيد بشارات، أن هناك دلائل واضحة على فشل الاحتلال في معركة "بأس جنين".

وذكر بشارات في حديث لـ (الرسالة نت) أن الضربة الأولى والاستباقية مهمة جدا في المعارك، وعدم نجاح الاحتلال بها ويقظة المقاومة في جنين، كان لها دورا مهما في تحديد مسار المعركة.

وشدد على أهمية التكتيك والتفكير في خطط الهجوم والانسحاب، وهو ما بدا واضحا في معركة جنين ويظهر التطور النوعي للمقاومة هناك.

وأضاف: "المتتبع للإعلام العبري يجد حالة السخط من فشل عملية جنين، ويؤكد أن الأمور خرجت عن السيطرة الكاملة للجيش والسلطة وخصوصا في المخيم".

وأكد أن عمليتي تل أبيب والخليل وبدء تدهور الأوضاع الأمنية في بعض الساحات، إلى جانب صمود المقاومة في جنين، ساهم بشكل كبير في سرعة إنهاء المعركة.

في حين، أكد الكاتب (الإسرائيلي)، عفيف أبو مخ، أن عملية جنين هي نسخة مكررة عن عمليات غزة والحديث عن الانتصار مجرد وهم.

وقال أبو مخ الكاتب في موقع "واللا" العبري، إن "دولة الاحتلال انتهت قبل أيام من تنفيذ عدوان قصير في مخيم جنين بمهاجمة الجيش لأهداف عسكرية من الجو والقوات البرية، ورغم أن 47% من الإسرائيليين زعموا أنها عملية "جيدة" مقارنة بـ21٪ اعتقدوا خلاف ذلك".

وأضاف: "من المستحيل تجاهل حقيقة أن هذه العملية انتهت بكبسة زر، وأننا في الطريق لنسخة مكررة من العمليات العسكرية التي رأيناها في الماضي بغزة".

وتابع: "نتائج العدوان في جنين تطرح السؤال على كل (إسرائيلي): هل نحن في الطريق لاستنساخ نموذج غزة إلى الضفة الغربية، والبدء في الانتقال من عملية إلى عملية كما يحدث في الجبهة الجنوبية.