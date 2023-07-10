12 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وسجلت 12 عملاً مقاوماً، ووقعت إصابة في صفوف الجنود والمستوطنين.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" عمليتي إطلاق نار، وإطلاق صاروخين من جنين، وعملية طعن برام الله، إلى جانب تفجير عبوة ناسفة، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 4 نقاط بالضفة الغربية.

واندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال في "شقبا" برام الله، إضافة إلى تفجير عبوة استهدفت جنود الاحتلال في دير نظام.

وأسفرت عملية الطعن في قرية دير قديس عن إصابة مستوطن، فيما انسحب المنفذ بسلام.

وفي تطور لافت بعمليات المقاومة، شهدت جنين إطلاق صاروخين تجاه مستوطنة "شاكيد"، وعملية إطلاق نار في منطقة "مرج بن عامر".

وامتدت المواجهات مع قوات الاحتلال إلى مخيم العروب بالخليل، وبلدة سبسطية بنابلس، ومخيم نور شمس بطولكرم، والذي شهد أيضاً عملية إطلاق نار صوب جيش الاحتلال.