205 شهداء في فلسطين منذ مطلع 2023

ارتقى 205 شهداء في فلسطين منذ مطلع عام 2023، خلال عمليات لجيش الاحتلال الصهيوني وعمليات بطوليةٍ نفذها مقاومون، وخلال عملية الإعداد والتجهيز.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" ارتقاء 3 شهداء خلال عملية الإعداد والتجهيز في نابلس وطولكرم.

وبحسب "معطى" فإن جنين ذات الإحصائية الأعلى في عدد الشهداء، بواقع 64 شهيدًا، تلتها مدينة نابلس بـ46 شهيدًا، فيما حلّت غزة ثالثًا بـ37 شهيدًا.

وحلّت مدينتا رام الله والخليل رابعًا بـ10 شهداء لكل منهما، فيما ارتقى 9 شهداء في مدينة الخليل، و8 في القدس المحتلة.

وارتقى 6 شهداء في طولكرم و4 في كل من قلقيلية وبيت لحم، واثنان في كل من طوباس وسلفيت، و3 شهداء في الأراضي المحتلة عام 1948.

ووثق "معطي" 11 عملًا مقاومًا خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الضفة المحتلة، شملت عملية إطلاق نار وإلقاء عبوة ناسفة وحالة إحراق للمستوطنات وتصديين للمستوطنين وحالتي تحطيم مركبات مستوطنين وأربع مواجهات تخللها إلقاء حجارة.

حرية نيوز