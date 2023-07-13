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نصرة للقدس والضفة

حماس بغرب غزة تنظم مسيراً للمشاركين بمخيمات "درع القدس"

الرسالة نت- غزة

نظمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في منطقة غرب غزة، مسيراً للمشاركين في مخيمات "درع القدس" وذلك تضامناً مع الضفة ومقاومتها الباسلة ونصرة للمسجد الأقصى.

وجاب المسير شوارع وأنحاء المنطقة، يتقدمه قيادات حركة حماس ولجنة المخيمات المركزية.

من جهته، أكد القيادي م. إيهاب الغصين أن هذا الجيل هو جيل النصر والتحرير، وهو الذي تربى على مواد القرآن وحلقات العلم وتخرج من مخيمات درع القدس.

وشدد م. الغصين أن حركة حماس ستبقى حاضنة للمقاومة، محتضنة لهذا الجيل، محافظة على الثوابت، لن تلين ولن تستكين حتى النصر والتحرير.

يأتي هذا المسير ضمن فعاليات مخيمات "درع القدس" والتي أطلقتها حركة حماس هذا العام، نصرة للقدس والمسجد الأقصى.

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