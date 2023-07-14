طلبة بيرزيت يهددون بخطوات تصعيدية في الأيام القادمة رفضاً للاعتقال السياسي

يواصل عدد من طلبة بيرزيت الاعتصام داخل الجامعة، منذ 27 يوماً رفضاً للاعتقال السياسي الذي يتعرض له أبناء الكتلة الإسلامية على يد أجهزة أمن السلطة.

وأكد مناظر الكتلة وعضو مؤتمر مجلس طلبة جامعة بيرزيت معتصم زلوم، استمرار اعتصامهم داخل الجامعة حتى الإفراج عن زملائهم والحصول على ضمانات بعدم ملاحقتهم.

وقال زلوم إن الأيام القادمة ستشهد خطوات تصعيدية، إذا لم يتم الإفراج عن زملائهم المعتقلين لدى السلطة، وخاصة رئيس مجلس الطلبة عبد المجيد حسن.

وطالب مناظر الكتلة الإسلامية، كل فئات الشعب الفلسطيني والشخصيات الاعتبارية بالوقوف الى جانب الطلبة، وإنهاء الاعتقال والملاحقة السياسية بحقهم.

وأدى الطلبة المعتصمون صلاة الجمعة اليوم داخل الجامعة، للتأكيد على مطالبهم وحقهم في الحرية والعمل النقابي، والإفراج عن زملائهم عبد المجيد حسن وعمر الكسواني ويحيى فرح.

ومددت أجهزة أمن السلطة، يوم أمس اعتـقال رئيس مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت "عبـد المجيـد حسـن"، وعضو مؤتمر مجلس الطلبة "يحيـى فـرح" خمسـة أيـام، علمـا بأنهما يقبعان في سجن "مسلــخ أريـحا".

وتواصل أجهزة السلطة اعتقال رئيس مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت عبد المجيد حسن لليوم الـ28 على التوالي، واعتقال الطالب في جامعة بيرزيت يحيى فرح لليوم الـ32 على التوالي.

كذلك تختطف أجهزة السلطة رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت السابق عمر كسواني في مسلخ أريحا لليوم الـ24 على التوالي.