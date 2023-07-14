انطلاق المؤتمر الوطني لشباب فلسطين في بيروت

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الوطني لشباب فلسطين تحت عنوان "فلسطين لأجلها نلتقي" برعاية وزير الثقافة اللبناني القاضي محمد وسام المرتضى في العاصمة اللبنانية بيروت.

وشارك بالافتتاح أكثر من 150 مختصٍ وناشطٍ في شتى المجالات ومن أكثر من 10 دول.

وأكد المتحدثون في المؤتمر على أهمية دور الشباب الفلسطيني في ظل المرحلة الراهنة التي تشهدها القضية الفلسطينية.

من جهته أشار المتحدث باسم وزير الثقافة اللبناني، أ.زياد بيضون، إلى أن عقد المؤتمر الوطني في ظل ما يتم تحقيقه من بطولات على مستوى القضية الفلسطينية يمنحه مكانةً مختلفةً بين أدوات مواجه الاحتلال، لافتاً إلى أن فلسطين هي البوصلة، وأن أهداف المقاومة لم تنتهي حتى تحرير كل فلسطين.

بدوره قال المفكر الفلسطيني منير شفيق : " إن الشباب الفلسطيني لا تنقصهم الخبرة ولا الإرادة، و على القيادات الفلسطينية أن تضع إمكانياتها في خدمتهم" لافتاً إلى أن المقاومة الفلسطينية ستحقق بشبابها المزيد من الانتصارات التي ستلحق العديد من الهزائم بالمحتل.

في السياق نفسه خاطب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأستاذ خالد فهد الشباب المشاركين مؤكداً على ضرورة جعله منصة للتعارف والتعاون المشترك فيما بينهم لنقل تجاربهم وخبراتهم، وتوظيف طاقاتهم وإمكانياتهم في خدمة قضيتهم، موضحاً أن الشباب الفلسطيني يشكل حالة فريدة بما يحمله من رسالة وصمود .

أما نقيب المحاميين الفلسطينيين الأستاذ سهيل عاشور، الذي أبرق بالتحية من داخل المؤتمر الى ابنه الذي يقبع في سجن الاحتلال، فقال : " إن حق العودة مقدس ولن نتنازل عن هذا الحق"، مضيفا ان "القدس أيضا لها قدسيتها و مكانتها الخاصة، و أنا متأكد أننا سنلتقي في القدس عاصمة فلسطين الابدية "، مشيراً إلى أن القدس لن تعود إلا بفوهة البندقية.

و تخلل المؤتمر عددٌ من الندوات و الورش التي طرحت محاور متنوعة حول القضية الفلسطينية ابتداءاً من الثوابت الوطنية إلى اللاجئين في مخيمات الشتات، و الأسرى و القدس و أهمية دور الشباب الفلسطيني في العمل على اتساع مساحته و توظيفها في خدمة قضيته.