اعتقالات بمناطق متفرقة بالضفة ومواجهات في القدس

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات خلال عمليات دهم واقتحامات بمناطق متفرقة بالضفة الغربية، كما اندلعت مواجهات في القدس المحتلة.

ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال عضو مجلس اتحاد الطلبة بجامعة النجاح الطالب عز الدين ريحان، والمحرر مالك اشتية عقب مداهمة منزلهما في قرية تل جنوب غرب نابلس.

و"ريحان" طالب بكلية الهندسة ومسؤول اللجنة المالية في مجلس طلبة جامعة النجاح، وهو العضو الثاني بمجلس الطلبة الذي يعتقله الاحتلال، حيث اعتقل قبل أيام الطالب وعضو مجلس اتحاد الطلبة والأسير المحرر عبد الله إسلام حامد البيتاوي من منطقة الضاحية.

وأصيب شاب برصاص الاحتلال في كتفه، خلال اقتحام قوات الاحتلال لقرية تل وإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز السام.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية قوصين غرب نابلس، واعتقلت المواطن أحمد صائل يدك، بعد أن فتشت منزله.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد المالك أبو صلاح من بلدة عرابة جنوب جنين، أثناء مروره على حاجز عسكري "دوتان" المقام فوق أراضي بلدة يعبد.

وشنت قوات الاحتلال اقتحامات في عدة قرى وبلدات جنوب وشرق وشمال جنين، وسيّرت آلياتها في شوارعها وأحيائها.

وداهمت قوات قرية أبو نجيم جنوب بيت لحم، واعتقلت الشاب سالم محمد الهريمي.

وأطلق مقاومون النار، اللية الماضية، تجاه مستوطنة "بيت عين" المقامة على أراضي منطقة صافا في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وشهدت القدس المحتلة بعد منتصف الليل، مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في حي الثوري وبلدة سلوان.