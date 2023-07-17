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نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2023 جوال وأوريدو

نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2023 جوال وأوريدو
نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2023 جوال وأوريدو

غزة- الرسالة نت

نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2023 جوال وأوريدو، أعلنت وزارة التربية والتعليم أم موعد إعلان نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 سيكون يوم الخميس المقبل الموافق 20 يوليو الجاري عند تمام الساعة التاسعة صباحا في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

معظم طلبة الثانوية العامة توجيهي 2023 يبحثون عن كيفية تلقي نتائجهم عبر رسائل الجوال وأوريدو حيث يرغب الآلاف من الطلاب وعائلاتهم في الاشتراك في خدمة شركتي الاتصالات الفلسطينية جوال وأوريدو للتعرف على نتائج توجيهي 2023، وذلك فور إعلانها رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم.

 

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نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين جوال

نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين جوال، وأعلنت شركة جوال عن خدمة الاشتراك في حملة الثانوية العامة والرقم الخاص بالاشتراك في هذه الخدمة رسمياً، وذلك من خلال الاشتراك عبر الرابط التالي: اضغط هنــــــــــــــــــا

وتطلق شركة الاتصالات الفلسطينية الخليوية جوال سنوياً خدمة الحصول على نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين جوال، من خلال إطلاق رقم خاص للاشتراك يتم من خلالها إرسال رسالة نصية معينة للاستعلام عن نتائج توجيهي 2023.

فحص نتائج توجيهي 2023 الدورة الأولى

كما أطلقت مؤسسة الرسالة للإعلام موقع فحص نتائج توجيهي 2023 الدورة الأولى حيث يتيح لطلاب وطالبات الثانوية العامة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فور صدورها ومن ثم سيتاح الاستعلام بالبحث بالاسم من خلال الرابط التالي: اضغط هنــــــــــــــــــا

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/286789

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