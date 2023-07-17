قاسم: جرائم المستوطنين تستدعي تصعيد المقاومة ضدهم

أكد هشام قاسم، عضو قيادة حركة حماس في الخارج، أن "ما يرتكبه قطعان المستوطنين في الأيام الأخيرة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية يستدعي تصعيد المقاومة ضدهم، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وكبح جماح هؤلاء المجرمين، لاسيما عقب هجومهم في الساعات الأخيرة على عدة مناطق في مسافر يطا، جنوب الخليل، واستهدافهم بالضرب للمواطنين ورعاة الأغنام، ومحاولة أحدهم دعس قطيع أغنام، في ظل رعاية كاملة من جيش الاحتلال الذين سارعوا لإغلاق المنطقة أمام المواطنين الفلسطينيين".

وأضاف أن "العدوان الذي ينفذه المستوطنون الاسرائيليون ضد أبناء شعبنا امتد الى قيامهم بضخّ مياه عادمة في أراض زراعية ببلدة نحالين غرب بيت لحم وواد فوكين وحوسان، رغم أنها مزروعة بأنواع مختلفة من المحاصيل، مما يؤدي لتلوث البيئة في المكان، الأمر الذي يستوجب إدانة من المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية، لأن الأضرار الناجمة عن هذا العدوان الاستيطاني من شأنه تخريب البيئة الفلسطينية، وإلحاق مزيد من الأذى بها".

وأكد أن "استهداف أراضينا المحتلة لم يقتصر على عدوان المستوطنين عليها فحسب، بل إن شركة "ميكوروت" الإسرائيلية خفضت من كميات المياه المزودة لمحافظتي الخليل وبيت لحم، مقابل تحويلها إلى المستوطنات المجاورة، ومنحها كميات كبيرة إضافية من المياه على حساب حقوق الفلسطينيين، مما يتسبب بحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية المقرّة في الشرائع الدولية".

وختم بالقول أن "كل ما يتعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني في أراضينا المحتلة بسبب اعتداءات المستوطنين تستدعي مزيدا من التحرّك الميداني والسياسي ضدهم، لاسيما إفساح المجال أمام المقاومة لحماية أبناء شعبنا وأراضينا المحتلة، لأنها أثبتت أنها الوحيدة القادرة على لجمهم، ووقفهم عند حدّهم، والدفاع عن شعبنا وقضيتنا".