قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب، إن السلطة الفلسطينية تضع حوارات القاهرة في مهبّ الريح وعلى المحك، بسبب إصرارها على الاعتقالات السياسية، ووضع يدها الثقيلة على المقاومين.

وأكدّ حبيب لـ"الرسالة نت"، أنّ هذه الاعتقالات تضع مباحثات القاهرة في مهبّ الريح، والسلطة المسؤولة عن ذلك.

وحذر من أن حركته قد تجد نفسها مع قوى المقاومة خارج حوارات القاهرة، في حال استمرت هذه الاعتقالات ولم توقفها السلطة.

ووصف حبيب الاعتقالات السياسية بـ"الجريمة والفضيحة والخطيئة الوطنية".

وأضاف: "هناك توافق وطني جامع على أن هذه الاعتقالات هي جريمة بحق شعبنا، وهي فضيحة كبرى، ولا تخدم سوى الاحتلال فقط".

وذكر أن السلطة لا يوجد لديها أدنى مبرر لاستمرار هذه السياسة، فالاحتلال لا يمنحها أدنى أمل بأي أفق للتسوية، ويتنكر لكل الحقوق الفلسطينية.