"إسرائيل" تُصادق على 120 مليون شيقل لـ "تهويد" آثار الضفة الغربية

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في اجتماعها الأسبوعي، اليوم الإثنين، على إقرار ميزانية بـ 120 مليون شيقل على امتداد ثلاث سنوات، ضمن مشروع استيطاني "تهويدي" جديد للسيطرة على آثار الضفة.

وزعمت حكومة الاحتلال أن الأموال تأتي ضمن مشروع قرار للحفاظ على الآثار وحمايتها في الضفة الغربية، وقدّم مشروع القرار كلٌ من وزراء؛ التراث الحاخام أميحاي إلياهو، والمالية بتسلئيل سموتريتش، والسياحة حاييم كاتس.

وبحسب بيان صادر عن وزارة "التراث" في حكومة الاحتلال فستبلغ ميزانية البرنامج حوالي 120 مليون شيقل على مدى السنوات الثلاث القادمة.

وسيشمل المبلغ استثمار 10 ملايين شيقل في الإنفاذ والوقاية من تدمير المواقع الأثرية، و45 مليون في إنشاء مواقع سياحة، و17 مليون في عمليات الإنقاذ للمواقع التي تضررت في الماضي، و23 مليون لتطوير المواقع الأثرية.

وسيتم رصد مشاريع بقيمة 20 مليون شيقل لتطوير موقع قصور "الحشمونئيم" وغيرها من فترة "الهيكل الثاني"، ومن بينها تلك التي اكتُشفت في السهل الغربي لوادي أريحا، قرب الطريق الروماني الذي يربط أريحا بالقدس عبر وادي القلط، وذلك حسبما جاء في بيان الوزارة الإسرائيلية.

وتدعي حكومة الاحتلال بأن وادعت ثلث المواقع الأثرية الفلسطينية تضررت بدرجات متفاوتة في السنوات الأخيرة، حسب ما وصفته بـ "النشاط العدائي" قائلة إن هناك 3064 موقعا "أثريا إسرائيليا" منها 2452 موقعا في مناطق ج التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية.