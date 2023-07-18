هل يوجد اسماء جديده للمنحه القطريه؟ هناك الكثير من الأشخاص الموجودين في قطاع غزة الذين يأمون الإجابة عن هذا السؤال بالإيجاب، وذلك بعد أن تم النشر على مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة عن المنحة التي قدمتها دولة قطر والتي تعمل على إعادة إعمار قطاع غزة.

هل يوجد اسماء جديده للمنحه القطريه؟





كما أنه في مواقع التواصل الاجتماعي، أنتشر خبر أن اللجنة القطرية والخاصة بإعادة إعمار قطاع غزة، تنوى بأنها تقوم بإضافة 50 ألف اسم ليكون مستفيد في الكشوفات الخاصة بالمنحة القطرية والتي تقدر ب 100 دولار، وهو ما أصبح الحديث الرائد في مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة.

إضافة أسماء جديدة للمنحة القطرية 100 دولار

يستفيد في الوقت الحالي حوالى 150 ألف أسرة متعففة من المنحة التي قدمتها دولة قطر لقطاع غزة، للمعاونة على الحالة الاقتصادية التي يمر بها القطاع، حيث أن تلك الأسماء تستفيد من تلك المنحة من عام 2018 ولم يتم إضافة أو تغيير أي أسم جديد.

لكن أصبح منتشر في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة من الناس على أن هناك أسماء جديدة سوف يتم إضافتها في الكشوفات الخاصة بالمنحة، وهذا ما تم تداوله حول الناس وقبل أن تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بالتوضيح حول الموضوع.

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كشف أسماء جديدة خاص بالمنحة القطرية

قامت وزارة التنمية الاجتماعية بالتحذير على نقل أي شائعات خاصة بإضافة أسماء جديدة للمنحة القطرية، كما أشارت أنه إذا تم فتح باب التقديم أو أي أخبار خاصة بالمنحة القطرية سيتم تداولها على الصفحة الرسمية الخاصة بهم.

في هذا المقال قد قمنا بعرض الإجابة عن السؤال الأكثر انتشاراً على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة وهو هل يوجد اسماء جديده للمنحه القطريه؟