حمادة: إمعان المستوطنين بتدنيس الأقصى وأداء طقوسهم بساحاته عدوان سافر وتعدي على حرمته 

قال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة إنّ إمعان قطعان المستوطنين في تدنيس ساحات المسجد الأقصى المبارك وأدائهم طقوسًا دينية وصلوات تلمودية في ساحاته، عدوان خطير عليه وتعدّي صارخ على حرمته.

وشدد على أنّ الاحتلال وهو يحمي قطعان المستوطنين ويؤمّن اقتحاماتهم يتحمل كامل المسئولية جرّاء هذا العدوان، وقال: سيبقى سيف القدس مشرعًا لا يُغمد، وسيظل شباب القدس والضفة الثائر على عهد الوفاء والرد السريع على كل عدوان.

ودعا أبناء شعبنا في القدس والداخل المحتل وكل من يستطيع من أهلنا في الضفة، إلى تعزيز وجودهم ورباطهم في ساحات الأقصى، وتفويت الفرصة على المحتل من الاستفراد بمسجدنا وتدنيس مقدساتنا.

واقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية في ساحات المسجد، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، بعد اقتحامه من جهة باب المغاربة.

كما أدى المستوطنون طقوسا تلمودية قرب مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك.

ويواصل الاحتلال ومستوطنوه استهداف المسجد الأقصى في مساعي تهويده وتقسيمه الزماني والمكاني.

كما منعت سلطات الاحتلال خلال الأسبوعين الماضيين، لجنة الإعمار التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس من ترميم وإعمار الأقصى، وهددت جميع موظفي دائرة الأوقاف حال بدئهم في ترميم الأقصى والبدء بمشاريع الإعمار.