(بيدينو) المتطرفة تطلق حملة لفتح الأقصى لليهود في المناسبات

أطلقت منظمة بيدينو الشبابية المتطرفة والتابعة لجماعات الهيكل حملة احتجاجية للمطالبة بفتح الأقصى لليهود خلال جميع المناسبات والأعياد الاسلامية.

وقد وجهت عدة رسائل لرئيس الوزراء الصهيوني ووزير الأمن الداخلي المتطرف بن جفير تطالبهم بإنهاء سياسة إغلاق الأقصى في وجه الاقتحامات، وطالبتهم بضرورة إغلاق الأقصى في وجه المسلمين خلال الأعياد والمناسبات اليهودية .

وتُعد جماعات الهيكل من أهم القواعد الانتخابية لوزير الأمن الداخلي المتطرف بن جفير ورئيس وزراء العدو نتنياهو، وإرضاء هذه القاعدة الانتخابية غاية يسعى لها حزب الليكود الحاكم.