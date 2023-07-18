مجموعات الرد السريع للسلطة: لا تحاولو استدراجنا لمستنقعكم فسلاحنا وجهته معروفة

وجهت كتائب شهداء الأقصى "مجموعات الرد السريع- القياده المركزيه" رسالة إلى أهلنا في الوطن العزيز وإلى كل الشرفاء بالقول "نطل عليكم في هذا الوقت العصيب الذي حاولنا ان نوضح نهجنا الرافض الاعتقال السياسي على امتداد فلسطين الحبيبه و الملاحقات للمجاهدين في وطننا الحبيب".

وأضافت الكتائب في بيان صحفي مساء اليوم الثلاثاء، "ليتصدر المشهد احد المأزومين الحاقدين الذي لن نذكر اسمه كي لا نزيده شرف.. نقول.. لا تحاولو استدراجنا لمستنقعكم أن سلاحنا وجهته معروفه ولن نحيد عن نهجنا مهما حاولتم من محاولات شق الصف الوطني".

وتابعت "إننا في كتائب شهداء الاقصى وأخواننا في الميدان من فصائل المقاومه وحدا واحده لن نتجزء".

ودعت الشرفاء في الأجهزه الأمنيه تحكيم العقل على استغلال البعض لمنصبه و استغلال عناصر و ضباط الشرفاء".