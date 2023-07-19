المتحدث باسم الأمم المتحدة: قلقون من ارتفاع نسبة اعتقالات السلطة للناشطين بسبب حرية التعبير

ردا على سؤال (القدس العربي) حول تضاعف عدد الذين اعتقلوا من النشطاء السياسيين في الضفة الغربية من قبل أجهزة السلطة الفلسطينية في الأيام القليلة الماضية وخاصة بعد المواجهة في جنين. فهل الأمم المتحدة على علم بهذا الارتفاع في نسبة الاعتقالات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية وما هو الموقف الرسمي؟.

قال ستيفان دوجريك، المتحدث الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة:” نعم، لدينا معلومات، أجل. نحن على علم ونهتم بهذه المسألة كما هو الحال دائمًا باعتقال الأشخاص الذين يتم القبض عليهم بسبب التحدث علانية و / أو لمجرد ممارسة حريتهم في التعبير”.

وكانت أزمة الاعتقالات الأخيرة قد تفاقمت لدرجة أن كتائب “شهداء الأقصى” التابعة لحركة فتح قد أعلنت في بيان براءتها من الاعتقالات والملاحقات التي تنفذها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وردا على سؤال ثان حول قيام السلطات (الإسرائيلية) بإخلاء عائلة صب لبن من منزلها بالقدس الذي تعيش فيه منذ عقود، “فقد تم إخلاء العائلة من منزلها بالقدس يوم الثلاثاء الماضي. لقد مضى أسبوع ولم أر أي بيان من منسق عملية السلام في الشرق الأوسط (تور وينيسلاند) أو من أي متحدث من الأمم المتحدة.

هل لديك أي تعليق على هذا الحادث؟”. فقال دوجريك “أشجعك على الاتصال بمكتب المنسق الخاص (في القدس). ولكن من الواضح أننا تحدثنا ضد هذه الأنواع من عمليات الإخلاء والطرد مرارا”.

وحول اعتراف الكيان الصهيوني بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وما إذا “هناك أي تصريح من الأمين العام أو من السيد (ستافان) دي ميستورا حول هذا التطور؟”. فرد المتحدث الرسمي للأمين العام قائلا: “لا. موقفنا من قضية الصحراء الغربية لم يتغير”.

وكان الديوان الملكي المغربي قد أعلن الإثنين أن (إسرائيل) اعترفت بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، حسب رسالة تلقاها الملك محمد السادس من نتنياهو وتضمنت الرسالة، وفق بيان للديوان الملكي، “قرار الوزير الأول (الإسرائيلي) ، الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية”..

وأكد نتنياهو أن “موقف بلاده هذا سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة”، بحسب البيان.