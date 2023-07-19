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^200 مثال: غزة العزة

واعد تحذر من مخطط احتلالي انتقامي ضد أسرى (نفق الحرية)

الرسالة نت - الضفة المحتلة

حذرت جمعية واعد للأسرى والمحررين، من مغبة مغبة إقدام الاحتلال على تنفيذ مزيد من مخططاته الانتقامية بحق أسرى نفق الحرية؛ حيث لازالوا يقضون عقوبة العزل الإنفرادي منذ عامين في ظروف غاية في السوء والبشاعة.

ونبهت واعد في بيان لها، من خطورة مزاعم ما تسمى "مصلحة السجون الإسرائيلية" العثور على مواد خطرة وممنوعة مثل "شفرات ومسامير" داخل زنازين عزل أسرى نفق الحرية، مؤكدة أنّ هذه المزاعم تعبر عن مدى هوس الاحتلال من هؤلاء الأبطال وكل أسرانا الأحرار.

ودعت المؤسسات الدولية للقيام بواجبها وتحمل مسؤوليتها، وليس على الأقل من زيارة عاجلة للإطلاع على أوضاع الأسرى المعزولين وإرغام الاحتلال على إنهاء سياسة العزل الانفرادي الذي يفتك بأسرانا الأبطال.

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