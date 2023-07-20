توجيهي 2023 .. رابط نتائج التوجيهي موقع وزارة التربية والتعليم العالي

نتائج توجيهي فلسطين 2023.. رابط نتائج التوجيهي موقع وزارة التربية والتعليم العالي ، يبحث المواطنين وأهالي الطالبة عن رابط فحص نتائج الثانوية العامة مع اقتراب العد التنازلي لإعلان وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة الساعة الـ9 صباحا.

رابط نتائج التوجيهي موقع وزارة التربية والتعليم العالي

يمكن للطلاب والأهالي دخول على الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية من هنا.

موقع وزارة التربية والتعليم العالي

رابط الاستعلام عن نتائج توجيهي فلسطين 2023 وزارة التربية والتعليم من هنا.





رابط فحص نتائج الثانوية العامة

في "الرسالة نت" نخصص لكم رابطًا خاصًا قبل الإعلان للبحث عن نتائج الثانوية العامة التوجيهي بالاسم لجميع من أراد الوصول للنتائج.

وذلك من خلال الضغط على الرابط هنا:



الاستعلام عن نتائج توجيهي فلسطين

اولاُ على الطلاب دخول على الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية من هنا.

ثم اختيار نتائج توجيهي فلسطين 2023.

ومن ثم كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب كاملاً في الخانة المخصص له.

ثم الضغط على عرض او الاستعلام على النتيجة.

توجيهي فلسطين 2023

بلغ عدد الطلاب في الدولة وخارجها 87817 طالباً، وأجرى الطلاب امتحاناتهم في 726 قاعة.

يوجد في المسار الأدبي 54635 طالبًا وطالبة، بينما يوجد في المسار العلمي 24.538 طالبًا وطالبة.

عدد طلاب فرع الشريعة 1242 طالب وطالبة. بلغ عدد الطلاب والطالبات في فروع المهارات المهنية 962 طالباً وطالبة.

يوجد إجمالي 3916 طالبًا في فرع ريادة الأعمال والتجارة. أما في الفروع المهنية فقد بلغ عدد الطلاب والطالبات 2524 طالباً وطالبة.